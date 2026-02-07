Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.
"Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый", - цитирует "Страна" в своем Telegram-канале слова Бунятова, который комментировал заявление Зеленского.
Следуя логике военнослужащего, пишет "Страна", Украина должна была потерять не менее 275 тысяч военных убитыми. При этом даже эта цифра не может быть окончательной, так как большую часть потерь в ВСУ скрывают под видом пропавших без вести.
"Когда все пленные будут обменены, станет ясно, что пропавшие без вести - это погибшие солдаты", - цитируют украинские журналисты Бунятова.
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.