Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 07.02.2026
Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ
Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ
Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ

Бунятов: ВСУ потеряли в 5 раз больше озвученных Зеленским 55 тысяч военных

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
5 февраля, 09:28
"Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый", - цитирует "Страна" в своем Telegram-канале слова Бунятова, который комментировал заявление Зеленского.
Следуя логике военнослужащего, пишет "Страна", Украина должна была потерять не менее 275 тысяч военных убитыми. При этом даже эта цифра не может быть окончательной, так как большую часть потерь в ВСУ скрывают под видом пропавших без вести.
"Когда все пленные будут обменены, станет ясно, что пропавшие без вести - это погибшие солдаты", - цитируют украинские журналисты Бунятова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
30 января, 08:00
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
