Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Зеленским, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ как минимум в пять раз больше озвученных Владимиром Зеленским 55 тысяч убитыми, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на военного ВСУ Станислава Бунятова.

Ранее Зеленский , вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

"Реальная цифра как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый", - цитирует "Страна" в своем Telegram-канале слова Бунятова, который комментировал заявление Зеленского.

Следуя логике военнослужащего, пишет "Страна", Украина должна была потерять не менее 275 тысяч военных убитыми. При этом даже эта цифра не может быть окончательной, так как большую часть потерь в ВСУ скрывают под видом пропавших без вести.

"Когда все пленные будут обменены, станет ясно, что пропавшие без вести - это погибшие солдаты", - цитируют украинские журналисты Бунятова.

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.