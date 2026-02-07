Над Курской областью сбили около 50 БПЛА ВСУ за сутки

КУРСК, 7 фев - РИА Новости. ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.