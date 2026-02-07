Рейтинг@Mail.ru
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ - РИА Новости, 07.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 07.02.2026
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ - РИА Новости, 07.02.2026
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ
Группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в конце февраля, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2026
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ

РИА Новости: наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ в конце февраля

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в конце февраля, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик данного подразделения в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что группа его соотечественников отправится на Украину для присоединения к СЛБ не позднее, чем через три недели.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
29 января, 04:38
Также он отметил, что параллельно ведется формирование группы бразильских наемников для отправки на Украину и вступления в ряды упомянутой бригады.
Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
4 февраля, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАргентинаВооруженные силы УкраиныПеру
 
 
