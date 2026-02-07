МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в конце февраля, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик данного подразделения в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что группа его соотечественников отправится на Украину для присоединения к СЛБ не позднее, чем через три недели.
Также он отметил, что параллельно ведется формирование группы бразильских наемников для отправки на Украину и вступления в ряды упомянутой бригады.
Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
