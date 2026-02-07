ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населенного пункта Ирина Щербина.

Он добавила, что из-за действий ВСУ она начала называть украинские войска "охотниками за головами".