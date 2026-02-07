ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населенного пункта Ирина Щербина.
"Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища. Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ. — Прим. ред.) скидывали (снаряд с дрона. — Прим. ред.). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб", — сказала РИА Новости беженка.
Он добавила, что из-за действий ВСУ она начала называть украинские войска "охотниками за головами".
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
