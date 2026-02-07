Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 07.02.2026 (обновлено: 13:26 07.02.2026)
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ

МО РФ: ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
