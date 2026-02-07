Володин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Национальной ассамблеи Пакистана Сардару Айязу Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в Исламабаде, сообщается на сайте палаты парламента.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Айязу Садику в связи с гибелью людей в результате террористической атаки в Исламабаде", - сказано в публикации.
Отмечается, что председатель Госдумы попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Взрыв в мечети во время пятничной молитвы – подлый акт со стороны террористов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы, причины в настоящий момент не установлены. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщило о гибели 31 человека и ранении не менее 169. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.