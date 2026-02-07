Володин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Национальной ассамблеи Пакистана Сардару Айязу Садику в связи с гибелью людей в результате теракта в Исламабаде, сообщается на сайте палаты парламента.