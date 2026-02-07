https://ria.ru/20260207/vojska-2072940760.html
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду - РИА Новости, 07.02.2026
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду
Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по Белгороду в субботу вечером, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:18:00+03:00
2026-02-07T22:18:00+03:00
2026-02-07T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
вооруженные силы украины
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260207/vs-2072877719.html
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду
Демидов: Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду