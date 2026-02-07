Рейтинг@Mail.ru
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду - РИА Новости, 07.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 07.02.2026
Украина нанесла два ракетных удара по Белгороду
Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по Белгороду в субботу вечером, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
вооруженные силы украины
украина
происшествия
белгород
украина
белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по Белгороду в субботу вечером, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр Валентин Демидов.
"Враг вновь нанёс ракетные удары по Белгороду. Сработала наша система ПВО. После атаки в 20.02 (мск - ред.) нет информации о пострадавших или разрушениях жилья, но вновь пострадали инфраструктурные объекты. В 20.38 (мск - ред.) враг повторно атаковал Белгород", — написал Демидов в Telegram-канале.
Глава Белгорода добавил, что после второй атаки все оперативные службы переведены на усиленный режим работы, оценивается нанесенный ущерб. Также в городе ведутся восстановительные работы на объектах коммунального хозяйства.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
