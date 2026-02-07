Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы
09:42 07.02.2026
На Украине сотрудники ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы
На Украине сотрудники ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы
На Украине сотрудники ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы

Подполье: сотрудники украинских ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы

Сотрудник военкомата
Сотрудник военкомата. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов, скандально известных из-за насильственной мобилизации в ВСУ и коррупции, перестали использовать нагрудные видеорегистраторы, которые их ранее обязывали носить, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Бодикамеры уже давно не видели на ТЦК. С чем это связано, могут быть только догадки. Но сколько людей отбивали, у людоловов не было камер", — рассказал собеседник агентства.
На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
2 февраля, 16:25
2 февраля, 16:25
Он добавил, что на полицейских подобные камеры остались, однако "лампочка на них не горит". Это говорит о том, что они не включены, пояснил подпольщик.
"У полиции - да, какие-то устройства висели, но не работала лампочка. В этой стране законы только написаны, а работают, когда надо", — сказал он.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео насильственной мобилизации, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата
27 января, 19:00
27 января, 19:00
 
