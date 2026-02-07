https://ria.ru/20260207/voenkomy-2072858894.html
На Украине сотрудники ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы
Подполье: сотрудники украинских ТКЦ перестали носить нагрудные видеорегистраторы
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов, скандально известных из-за насильственной мобилизации в ВСУ и коррупции, перестали использовать нагрудные видеорегистраторы, которые их ранее обязывали носить, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Бодикамеры уже давно не видели на ТЦК. С чем это связано, могут быть только догадки. Но сколько людей отбивали, у людоловов не было камер", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на полицейских подобные камеры остались, однако "лампочка на них не горит". Это говорит о том, что они не включены, пояснил подпольщик.
"У полиции - да, какие-то устройства висели, но не работала лампочка. В этой стране законы только написаны, а работают, когда надо", — сказал он.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
. В интернете широко распространены видео насильственной мобилизации, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.