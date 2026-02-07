Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще - РИА Новости, 07.02.2026
10:07 07.02.2026
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще - РИА Новости, 07.02.2026
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще
Россияне в 2025 году стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще, чем годом ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 07.02.2026
вьетнам
нячанг
дананг
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
вьетнам
нячанг
дананг
Новости
вьетнам, нячанг, дананг, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Вьетнам, Нячанг, Дананг, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще

РИА Новости: россияне в 2025 году стали ездить во Вьетнам в 8 раз чаще

© iStock.com / Patrick SchumacherВид на остров Фукуоке
Вид на остров Фукуоке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© iStock.com / Patrick Schumacher
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне в 2025 году стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще, чем годом ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, если в 2024 году во Вьетнам было совершено почти 52 тысячи поездок, то в прошлом году их количество выросло до 417 тысяч. Популярными курортами для россиян остаются Нячанг, Фукуок и Дананг.
Кроме того, активно рос спрос на поездки в Тунис - в 4,3 раза, до 2,4 тысячи, а также в Индонезию - в 3,4 раза, до 48 тысяч. Еще в два раза - до 8 тысяч - увеличилось количество путешествий в Иорданию, с которой Россия в прошлом году запустила безвизовый режим.
Резкое увеличение популярности Вьетнама среди россиян объясняется расширением доступности перелетов. Весной прошлого года сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы во Вьетнам. Как говорили ранее в АТОР, обсуждается возможность дальнейшего увеличения количества рейсов.
ВьетнамНячангДанангАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
