Стало известно, когда освободят всех политзаключенных в Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Все находящиеся под стражей в Венесуэле лица, подпадающие под действие закона об амнистии, будут освобождены не позднее следующей пятницы, 14 февраля, после окончательного утверждения документа, заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.
"Во вторник, мы должны провести второе обсуждение, и он будет окончательно утвержден. Как только закон будет одобрен в тот же день, всех освободят... В следующий вторник, самое позднее к пятнице, все будут на свободе", - сказал Родригес во время визита в центр содержания под стражей Национальной боливарианской полиции Зона 7 в районе Болеита в Каракасе, запись его разговора с семьями арестантов опубликовало издание El Cooperante.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что правительство страны инициирует закон о всеобщей амнистии, который охватывает период политического насилия с 1999 года по настоящее время и направлен на восстановление общественного мира. Действие закона, как она подчеркнула, в соответствии с конституцией не распространяется на лиц, привлечённых к ответственности или осуждённых за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека.