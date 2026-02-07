Стало известно, когда освободят всех политзаключенных в Венесуэле

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Все находящиеся под стражей в Венесуэле лица, подпадающие под действие закона об амнистии, будут освобождены не позднее следующей пятницы, 14 февраля, после окончательного утверждения документа, заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.