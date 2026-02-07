Рейтинг@Mail.ru
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр - РИА Новости, 07.02.2026
04:13 07.02.2026
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на военную базу Акротини на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана, сообщает британская газета Times.
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на военную базу Акротини на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана, сообщает британская газета Times.
"Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регин в более широкий конфликт. Шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам", - говорится в публикации.
Отмечается, что на авиабазе уже на постоянной основе размещены истребители Typhoon.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
