https://ria.ru/20260207/velikobritanija-2072838123.html
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр - РИА Новости, 07.02.2026
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на военную базу Акротини на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:13:00+03:00
2026-02-07T04:13:00+03:00
2026-02-07T04:13:00+03:00
в мире
иран
кипр
сша
дональд трамп
f-35
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_28a76ca88720285e8ba57c7396c2f0a7.jpg
https://ria.ru/20260206/arakchi-2072754735.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072744018.html
иран
кипр
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_cb601bd88d0e8f425f668ba499b0d18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, кипр, сша, дональд трамп, f-35, великобритания
В мире, Иран, Кипр, США, Дональд Трамп, F-35, Великобритания
Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр
Великобритания отправила истребители на Кипр из-за напряженности вокруг Ирана