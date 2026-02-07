Рейтинг@Mail.ru
"Похороненный" на основе ДНК-теста украинский военный вернулся домой
12:20 07.02.2026 (обновлено: 13:58 07.02.2026)
"Похороненный" на основе ДНК-теста украинский военный вернулся домой
в мире
россия
харьковская область
львовская область
вооруженные силы украины
в мире, россия, харьковская область, львовская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Львовская область, Вооруженные силы Украины
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Похороненный" на основе ДНК-теста украинский военный вернулся домой после обмена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Двадцать пятого мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными", - сказал собеседник агентства в субботу.
Он добавил, что Далецкий находился в плену с 2022 года, сотрудник ГУР Украины вычеркивал его из списков для обмена. Российские Telegram-каналы ранее публиковали видео допросов Далецкого.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ.
