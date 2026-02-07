На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Блэкаут случился на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, куда в последние дни съезжались граждане Украины из-за энергетического кризиса в стране, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее это же издание сообщало, что в Буковеле наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины

"Погасло всё. В Буковеле сегодня тоже блэкаут. Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники", ­- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание также выложило видео, на котором можно заметить, что поселок полностью погрузился во тьму.

Горнолыжный курорт Буковель расположен в Ивано-Франковской области на западе Украины.

В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).