На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут - РИА Новости, 07.02.2026
22:12 07.02.2026
На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут
в мире
украина
ивано-франковская область
укрэнерго
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072930194.html
украина
ивано-франковская область
в мире, украина, ивано-франковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Укрэнерго
© Depositphotos.com / NatamcГорнолыжный курорт Буковель
Горнолыжный курорт Буковель
© Depositphotos.com / Natamc
Горнолыжный курорт Буковель. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Блэкаут случился на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, куда в последние дни съезжались граждане Украины из-за энергетического кризиса в стране, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее это же издание сообщало, что в Буковеле наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины.
"Погасло всё. В Буковеле сегодня тоже блэкаут. Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники", ­- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также выложило видео, на котором можно заметить, что поселок полностью погрузился во тьму.
Горнолыжный курорт Буковель расположен в Ивано-Франковской области на западе Украины.
В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
На Украине остановила работу Бурштынская ТЭС
© 2026 МИА «Россия сегодня»
