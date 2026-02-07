https://ria.ru/20260207/ukraina-2072940290.html
На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут
На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут
На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут
07.02.2026
украина
ивано-франковская область
На украинском горнолыжном курорте Буковель случился блэкаут
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Блэкаут случился на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, куда в последние дни съезжались граждане Украины из-за энергетического кризиса в стране, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее это же издание сообщало, что в Буковеле наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины
.
"Погасло всё. В Буковеле сегодня тоже блэкаут. Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также выложило видео, на котором можно заметить, что поселок полностью погрузился во тьму.
Горнолыжный курорт Буковель расположен в Ивано-Франковской области
на западе Украины.
В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго
" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.