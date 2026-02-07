Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии
21:34 07.02.2026 (обновлено: 21:57 07.02.2026)
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии - РИА Новости, 07.02.2026
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии
Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 07.02.2026
На Украине сообщили о потере значительной части доступной электроэнергии

ДТЭК: Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.
«
"Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. <...> Были вынужденно разгружены АЭС. <...> Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве. <...> Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия выключила свет сразу в двух странах
2 февраля, 08:00
Сегодня по всей Украине начались перебои со светом, в большинстве регионов ввели аварийные отключения. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
1 февраля, 20:44
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
28 января, 14:45
 
