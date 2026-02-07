Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ МВФ, что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Украина от МВФ должна получить 8,5 миллиарда долларов. Это всего. Все другие деньги привязаны к программе с МВФ. И то, что Украина их может не получить - это реальность. Я кстати хочу, чтобы это всё услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения... Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем", - сказал Гетманцев на видео, опубликованном украинским изданием " Новости.LIVE ".

Гетманцев добавил, что если условия программы не выполняются, то транша не будет, а последствия, по его словам, лягут на плечи обычных граждан: будут прекращены социальные выплаты уже в ближайшие месяцы.

Двадцать шестого ноября 2025 года фонд заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.

В ноябре агентство Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.