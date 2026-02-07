Рейтинг@Mail.ru
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады - РИА Новости, 07.02.2026
20:51 07.02.2026
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады
украина
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за срыва программ МВФ, что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Украина от МВФ должна получить 8,5 миллиарда долларов. Это всего. Все другие деньги привязаны к программе с МВФ. И то, что Украина их может не получить - это реальность. Я кстати хочу, чтобы это всё услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения... Мы на грани срыва программы с МВФ. Будет финансовая катастрофа, если мы не выполним эти обязательства перед МВФ. Будет плохо всем", - сказал Гетманцев на видео, опубликованном украинским изданием "Новости.LIVE".
Гетманцев добавил, что если условия программы не выполняются, то транша не будет, а последствия, по его словам, лягут на плечи обычных граждан: будут прекращены социальные выплаты уже в ближайшие месяцы.
Двадцать шестого ноября 2025 года фонд заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
В ноябре агентство Блумберг передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
