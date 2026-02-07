Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора.
"Провели встречу с министром энергетики Румынии Богданом-Груей Иваном… Обсудили ключевые энергетические и трансграничные инфраструктурные инициативы. Одно из таких — развитие двух интерконнекторов между Украиной и Румынией… Обсудили техническую реализацию проекта. Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Швеция выделит 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
5 февраля, 15:23