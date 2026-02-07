Рейтинг@Mail.ru
Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072933751.html
Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии
Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии - РИА Новости, 07.02.2026
Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии
Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:36:00+03:00
2026-02-07T20:36:00+03:00
в мире
украина
румыния
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260205/shvetsiya-2072480448.html
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Румыния, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии

Шмыгаль: Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора.
"Провели встречу с министром энергетики Румынии Богданом-Груей Иваном… Обсудили ключевые энергетические и трансграничные инфраструктурные инициативы. Одно из таких — развитие двух интерконнекторов между Украиной и Румынией… Обсудили техническую реализацию проекта. Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Швеция выделит 111 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
5 февраля, 15:23
 
В миреУкраинаРумынияДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала