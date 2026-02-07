Украина и Румыния разрабатывают новые проекты по импорту электроэнергии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора.

Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа.