На Украине остановила работу Бурштынская ТЭС

"Повреждения очень серьезные, (Бурштынская. — Прим. ред.) станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает. <…> Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды", — сказал он на видео, опубликованном городским советом в Facebook*.