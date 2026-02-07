Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США сделали новое заявление об окончании конфликта на Украине
18:12 07.02.2026 (обновлено: 21:34 07.02.2026)
В конгрессе США сделали новое заявление об окончании конфликта на Украине
В конгрессе США сделали новое заявление об окончании конфликта на Украине
в мире, украина, сша, абу-даби, дональд трамп, анна паулина луна, конгресс сша, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Абу-Даби, Дональд Трамп, Анна Паулина Луна, Конгресс США, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
В конгрессе США сделали новое заявление об окончании конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна: стороны очень близки к мирному соглашению по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинский конфликт близится к своему завершению, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью изданию Punchbowl News.
"Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:49
Политик также раскритиковала членов конгресса, которые не поддерживают усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, отметив, что они "застряли в мышлении времен холодной войны".
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
6 февраля, 17:39
 
В миреУкраинаСШААбу-ДабиДональд ТрампАнна Паулина ЛунаКонгресс СШАМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
