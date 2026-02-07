Рейтинг@Mail.ru
Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072917831.html
Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду
Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду - РИА Новости, 07.02.2026
Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду
Известный украинский блогер Ярослав Краснов, который 188 дней подряд стримил "минуту молчания" по погибшим на фронте, выехал в Канаду, свидетельствуют данные, с РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:08:00+03:00
2026-02-07T18:08:00+03:00
в мире
украина
канада
россия
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260207/orban-2072916107.html
https://ria.ru/20260207/vsu-2072915951.html
украина
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, россия, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Канада, Россия, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду

Украинский блогер, призывавший к минуте молчания по погибшим, выехал в Канаду

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Известный украинский блогер Ярослав Краснов, который 188 дней подряд стримил "минуту молчания" по погибшим на фронте, выехал в Канаду, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ярослав после призывов к киевским автомобилистам останавливаться и скорбеть решил сбежать с Украины, заявляя, что смог выехать по возрасту.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
Вчера, 17:52
"Открывают границы, 22 года, я думаю, ехать или не ехать мне за границу… И я тут, я приехал в Канаду, это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше, я доверяю только Богу, потому что если не Бог, то не дай Бог", - заявил Ярослав в своей соцсети Instagram*.
Несмотря на выезд, блогер обещает и дальше записывать "минуты молчания". Новую мотивацию для этого ему, как он утверждает, подсказало сновидение.
Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети. В январе 2026 года депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На Украине мужчина ранил ножом двух сотрудников военкомата
Вчера, 17:48
 
В миреУкраинаКанадаРоссияДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала