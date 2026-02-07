Призывавший к минуте молчания по погибшим украинский блогер уехал в Канаду

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Известный украинский блогер Ярослав Краснов, который 188 дней подряд стримил "минуту молчания" по погибшим на фронте, выехал в Канаду, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ярослав после призывов к киевским автомобилистам останавливаться и скорбеть решил сбежать с Украины , заявляя, что смог выехать по возрасту.

"Открывают границы, 22 года, я думаю, ехать или не ехать мне за границу… И я тут, я приехал в Канаду , это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше, я доверяю только Богу, потому что если не Бог, то не дай Бог", - заявил Ярослав в своей соцсети Instagram*.

Несмотря на выезд, блогер обещает и дальше записывать "минуты молчания". Новую мотивацию для этого ему, как он утверждает, подсказало сновидение.

Украинский кабмин в конце августа 2025 года разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполонили соцсети. В январе 2026 года депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что как минимум 500 тысяч молодых людей выехали с Украины за последние полгода.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.