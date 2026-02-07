На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киев затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua".



"Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.