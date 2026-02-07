Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 07.02.2026
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу - РИА Новости, 07.02.2026
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу
Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны... РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
мирный план сша по украине
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Мирный план США по Украине
На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу

Киев затягивает перемирие, дожидаясь переключения США на выборы в Конгресс

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киев затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua".

"Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
Вчера, 11:59
В статье отмечается, что Киев хочет при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам.

Однако, с учетом того, что глава Белого дома, похоже, намерен форсировать тему завершения конфликта, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится, пишет издание.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Осознают ли?" На Западе сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевМирный план США по Украине
 
 
