На Украине раскрыли, какой сюрприз Зеленский подготовил Трампу

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киев затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua".
"Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев хочет при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам.
Однако, с учетом того, что глава Белого дома, похоже, намерен форсировать тему завершения конфликта, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится, пишет издание.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
