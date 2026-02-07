https://ria.ru/20260207/ukraina-2072893769.html
На западе Украины зафиксировали перебои с интернетом
На западе Украины зафиксировали перебои с интернетом - РИА Новости, 07.02.2026
На западе Украины зафиксировали перебои с интернетом
Перебои с интернет-подключением зафиксированы на западе Украины, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 07.02.2026
