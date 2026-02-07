https://ria.ru/20260207/ukraina-2072891639.html
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко* - РИА Новости, 07.02.2026
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*
Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:39:00+03:00
2026-02-07T14:39:00+03:00
2026-02-07T14:55:00+03:00
В мире, Украина, Киевская область, Киев, Петр Порошенко, Roshen, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Яготине под Киевом второй день горит склад кондитерской компании Порошенко