На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко* - РИА Новости, 07.02.2026
14:39 07.02.2026 (обновлено: 14:55 07.02.2026)
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко* - РИА Новости, 07.02.2026
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*
Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:39:00+03:00
2026-02-07T14:55:00+03:00
в мире
украина
киевская область
киев
петр порошенко
roshen
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
киевская область
киев
в мире, украина, киевская область, киев, петр порошенко, roshen, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Киевская область, Киев, Петр Порошенко, Roshen, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*

В Яготине под Киевом второй день горит склад кондитерской компании Порошенко

© ГСЧС УкраиныПожар на складе кондитерской компании Roshen в городе Яготине в Киевской области
Пожар на складе кондитерской компании Roshen в городе Яготине в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© ГСЧС Украины
Пожар на складе кондитерской компании Roshen в городе Яготине в Киевской области
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В Яготине под Киевом до сих пор горят склады Roshen... Они пылают ещё со вчерашнего вечера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
ГСЧС в своем Telegram-канале опубликовала сообщение о пожаре на складском комплексе в Яготине, не уточняя, какой компании принадлежит объект.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
В миреУкраинаКиевская областьКиевПетр ПорошенкоRoshenФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
