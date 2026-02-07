На Украине второй день горит склад кондитерской компании Порошенко*

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Склад кондитерской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*, второй день горит в городе Яготине в Киевской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).