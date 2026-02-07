https://ria.ru/20260207/ukraina-2072890273.html
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии
Все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:29:00+03:00
