На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии - РИА Новости, 07.02.2026
14:29 07.02.2026 (обновлено: 14:30 07.02.2026)
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии - РИА Новости, 07.02.2026
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии
Все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 07.02.2026
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии

Укрэнерго: генерацию электроэнергии на подконтрольных Киеву АЭС остановили

Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Все АЭС на подконтрольной (Украине - ред.) территории были вынужденно разгружены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, генерация была остановлена.
Сообщается о существенном увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины и вызванном этим увеличении продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
Ранее в субботу утром "Укрэнерго" сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.
