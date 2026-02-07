Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал планы Запада по вводу войск на Украину фантасмагорией
12:59 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072879200.html
Политолог назвал планы Запада по вводу войск на Украину фантасмагорией
в мире
украина
россия
великобритания
марк рютте
сергей лавров
нато
верховная рада украины
украина
россия
великобритания
в мире, украина, россия, великобритания, марк рютте, сергей лавров, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады и бывший советник президента Украины, политический эксперт Дмитрий Выдрин назвал фантасмагорией планы Запады по вводу войск на территорию Украины.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Идея размещения на Украине западных войск мертва, заявил посол в Лондоне
5 февраля, 06:44
"Это область фантасмагории. Даже в Европе осознают, что причиной конфликта на Украине стал заход европейских структур на цивилизационную зону России. Разговоры о вводе западных войск говорят любо о полной некомпетенции, либо о бреде и фантазиях", - сказал Выдрин РИА Новости.
По его словам, любой заход на территорию Украины войск западной коалиции может спровоцировать полномасштабную мировую войну.
Выступление генсека НАТО Рютте в Верховной раде свидетельствует о том, что готовится военная интервенция на Украину, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мерц: размещение западных войск на Украине невозможно без согласия России
8 января, 16:09
 
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
 
 
