Политолог назвал планы Запада по вводу войск на Украину фантасмагорией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады и бывший советник президента Украины, политический эксперт Дмитрий Выдрин назвал фантасмагорией планы Запады по вводу войск на территорию Украины.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Это область фантасмагории. Даже в Европе осознают, что причиной конфликта на Украине стал заход европейских структур на цивилизационную зону России. Разговоры о вводе западных войск говорят любо о полной некомпетенции, либо о бреде и фантазиях", - сказал Выдрин РИА Новости.
По его словам, любой заход на территорию Украины войск западной коалиции может спровоцировать полномасштабную мировую войну.
Выступление генсека НАТО Рютте в Верховной раде свидетельствует о том, что готовится военная интервенция на Украину, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.