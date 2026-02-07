Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.

"Это область фантасмагории. Даже в Европе осознают, что причиной конфликта на Украине стал заход европейских структур на цивилизационную зону России. Разговоры о вводе западных войск говорят любо о полной некомпетенции, либо о бреде и фантазиях", - сказал Выдрин РИА Новости.