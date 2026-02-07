https://ria.ru/20260207/ukraina-2072875043.html
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2026
