Часть Ровненской области оказалась обесточена
Часть Ровненской области оказалась обесточена - РИА Новости, 07.02.2026
Часть Ровненской области оказалась обесточена
07.02.2026

Часть Ровненской области обесточена, в регионе возможны проблемы с водоснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры, заявил глава Ровненской...
ровненская область
украина
ровненская область
украина
Часть Ровненской области обесточена из-за повреждения критической инфраструктуры