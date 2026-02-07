Рейтинг@Mail.ru
Часть Ровненской области оказалась обесточена - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072872274.html
Часть Ровненской области оказалась обесточена
Часть Ровненской области оказалась обесточена - РИА Новости, 07.02.2026
Часть Ровненской области оказалась обесточена
Часть Ровненской области обесточена, в регионе возможны проблемы с водоснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры, заявил глава Ровненской... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:41:00+03:00
2026-02-07T11:41:00+03:00
в мире
ровненская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20260207/rovno-2072859755.html
ровненская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ровненская область, украина
В мире, Ровненская область, Украина
Часть Ровненской области оказалась обесточена

Часть Ровненской области обесточена из-за повреждения критической инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Часть Ровненской области обесточена, в регионе возможны проблемы с водоснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры, заявил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль.
«
"В области есть отключения (электроэнергии -ред.). Могут возникать проблемы с водоснабжением", - сообщил Коваль в своём Telegram-канале.
Как пояснил чиновник, в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, не уточнив о каком именно объекте идет речь.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Ровно прогремели взрывы
Вчера, 09:55
 
В миреРовненская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала