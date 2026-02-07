Часть Ровненской области оказалась обесточена

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Часть Ровненской области обесточена, в регионе возможны проблемы с водоснабжением из-за повреждения критической инфраструктуры, заявил глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль.

Как пояснил чиновник, в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, не уточнив о каком именно объекте идет речь.