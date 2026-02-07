https://ria.ru/20260207/ukraina-2072859415.html
Жителей Ивано-Франковска предупредили о возможных перебоях с электричеством
Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях в электроснабжении города, призвав горожан также запастись РИА Новости, 07.02.2026
