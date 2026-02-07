Рейтинг@Mail.ru
09:47 07.02.2026 (обновлено: 09:50 07.02.2026)
Жителей Ивано-Франковска предупредили о возможных перебоях с электричеством

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях в электроснабжении города, призвав горожан также запастись водой.
"К сожалению, могут быть значительные перебои с электроэнергией... На всякий случай запаситесь водой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марцинкива.
Отключение электроэнергии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
Вчера, 09:12
 
В миреИвано-ФранковскУкраина
 
 
