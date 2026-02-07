В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

« "В большинстве регионов введены аварийные отключения", — говорится в ее Telegram-канале.

По данным энергохолдинга ДТЭК, ситуация затронула в том числе Киев. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду. В Ровенской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть региона обесточена.

Ночью на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. В Виннице, Кировограде, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях прогремели взрывы.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев , Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.