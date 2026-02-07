Рейтинг@Mail.ru
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
09:12 07.02.2026 (обновлено: 11:43 07.02.2026)
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 07.02.2026
украина, киев, укрэнерго, дтэк, в мире, денис шмыгаль, виталий кличко, винница
Украина, Киев, Укрэнерго, ДТЭК, В мире, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Винница
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

Укрэнерго: в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. По всей Украине начались перебои со светом, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
«
"В большинстве регионов введены аварийные отключения", — говорится в ее Telegram-канале.
По данным энергохолдинга ДТЭК, ситуация затронула в том числе Киев. Сложное положение признал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду. В Ровенской области поврежден объект критической инфраструктуры, часть региона обесточена.
Ночью на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. В Виннице, Кировограде, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях прогремели взрывы.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
УкраинаКиевУкрэнергоДТЭКВ миреДенис ШмыгальВиталий КличкоВинница
 
 
