Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072852738.html
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове - РИА Новости, 07.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове
ВСУ в Димитрове в ДНР занимали гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Щербина Ирина. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T09:04:00+03:00
2026-02-07T09:04:00+03:00
донецкая народная республика
димитров
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
https://ria.ru/20260206/kursk-2072703096.html
https://ria.ru/20260206/plennyj-2072612173.html
донецкая народная республика
димитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, димитров, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Димитров, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове

ВСУ занимали в Димитрове гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. ВСУ в Димитрове в ДНР занимали гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Щербина Ирина.
"В школе этой я училась и я знаю там послевоенная постройка 50-х годов, там шикарное бомбоубежище. Говорили, что это будет для гражданских. В доме новом - хорошее бомбоубежище, если люди там уже прятались и готовились - украинские войска всех оттуда выгоняли", - сказала беженка.
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
6 февраля, 14:39
Она добавила, что подобные бомбоубежища были расположены в школе №1, городской инфекционной больнице и жилом доме.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
6 февраля, 09:27
 
Донецкая Народная РеспубликаДимитровРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала