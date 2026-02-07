https://ria.ru/20260207/ukraina-2072852738.html
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове - РИА Новости, 07.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове
ВСУ в Димитрове в ДНР занимали гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Щербина Ирина. РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ занимали в Димитрове гражданские бомбоубежища, выгоняя оттуда мирных жителей