"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 07.02.2026 (обновлено: 07:53 07.02.2026)
"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных, пишет немецкое издание Die Zeit. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
россия
сумская область
вооруженные силы украины
РИА Новости
2026
РИА Новости
"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте

Die Zeit: Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных, пишет немецкое издание Die Zeit.
"Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта", — отмечается в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
При этом в статье со ссылкой на главкома ВСУ сообщается, что к сегодняшнему дню для военнослужащих существенно возросла угроза со стороны России.
"Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 08:00
 
