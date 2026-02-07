"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об особой угрозе в зоне СВО для украинских военных, пишет немецкое издание Die Zeit.
"Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта", — отмечается в публикации.
"Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.