07.02.2026

ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 07.02.2026
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко. РИА Новости, 07.02.2026
димитров, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко.
"Возле базара, возле девятиэтажек, старичков - соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили", - сказал собеседник агентства.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
