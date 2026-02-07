https://ria.ru/20260207/ukraina-2072846552.html
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко. РИА Новости, 07.02.2026
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко.
"Возле базара, возле девятиэтажек, старичков - соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили", - сказал собеседник агентства.
