В двух украинских городах прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072841774.html
В двух украинских городах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области и городе Виннице на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.02.2026
В двух украинских городах прогремели взрывы

В Бурштыне и Виннице после воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бурштыне в Ивано-Франковской области и городе Виннице на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"Взрывы в Виннице", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Кроме того, согласно сообщению телеканала, несколько серий взрывов прозвучали в Бурштыне.
Ранее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
