На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
украина
украина
в мире, украина
На всей территории Украины зазвучал сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, в 4.47 мск тревога звучала на территории всей Украины.