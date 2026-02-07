Рейтинг@Mail.ru
"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 07.02.2026 (обновлено: 02:53 07.02.2026)
"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Украины
Владимир Зеленский до сих пор отвергал возможность каких-либо территориальных уступок, но ухудшение ситуации для ВСУ на фронте и углубление кризиса в стране... РИА Новости, 07.02.2026
"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Украины

Аналитик Меркурис: Украина будет вынуждена пойти на уступки России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский до сих пор отвергал возможность каких-либо территориальных уступок, но ухудшение ситуации для ВСУ на фронте и углубление кризиса в стране могут вынудить Украину начать уступать России по некоторым вопросам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский уже неоднократно высказывался и категорически исключал возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции. <…> Судя по предложениям по гарантиям безопасности, которые выдвигались Западом и Украиной, они хотят создать плацдарм для продолжения борьбы против России", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
Вместе с тем киевский режим, по мнению аналитика, в итоге все равно будет вынужден пойти на компромиссы по многим позициям.
"Ситуация на линии фронта постоянно меняется. Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну. Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают", — добавил Меркурис.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Поцелуй Иуды: эта отвратительная ложь быстро погубит Россию
2 февраля, 08:00
 
