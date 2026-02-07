"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Украины

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский до сих пор отвергал возможность каких-либо территориальных уступок, но ухудшение ситуации для ВСУ на фронте и углубление кризиса в стране могут вынудить Украину начать уступать России по некоторым вопросам, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский уже неоднократно высказывался и категорически исключал возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции. <…> Судя по предложениям по гарантиям безопасности, которые выдвигались Западом и Украиной, они хотят создать плацдарм для продолжения борьбы против России", — отметил он.
Вместе с тем киевский режим, по мнению аналитика, в итоге все равно будет вынужден пойти на компромиссы по многим позициям.
"Ситуация на линии фронта постоянно меняется. Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну. Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают", — добавил Меркурис.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
