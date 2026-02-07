https://ria.ru/20260207/ukraina-2072823912.html
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ
Переговорщики от США донесли до Киева, что Трамп будет все больше фокусироваться на внутренних делах страны из-за выборов в конгресс в ноябре, сообщает... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
киев
мирный план сша по украине
сша
киев
Reuters: США по мере приближения к выборам будут иметь меньше времени на Украину