Рейтинг@Mail.ru
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072823912.html
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ
Переговорщики от США донесли до Киева, что Трамп будет все больше фокусироваться на внутренних делах страны из-за выборов в конгресс в ноябре, сообщает... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:58:00+03:00
2026-02-07T00:58:00+03:00
в мире
сша
киев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272884_0:41:896:545_1920x0_80_0_0_8ac03077fdc81c1497b5b72796928f82.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822118.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272884_58:0:838:585_1920x0_80_0_0_d26cff083effaffcb47b41bec52ef41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Мирный план США по Украине
Власти США будут уделять Украине меньше времени, пишут СМИ

Reuters: США по мере приближения к выборам будут иметь меньше времени на Украину

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкДелегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Переговорщики от США донесли до Киева, что Трамп будет все больше фокусироваться на внутренних делах страны из-за выборов в конгресс в ноябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, сосредоточит больше внимания на внутренних делах по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс, а это означает, что у высших должностных лиц США будет меньше времени и политического капитала для закрепления мирного соглашения", - говорится в сообщении.
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
00:34
 
В миреСШАКиевМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала