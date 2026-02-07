https://ria.ru/20260207/ukraina-2072823159.html
США и Украина обсуждали проведение референдума в мае, пишут СМИ
США и Украина обсуждали проведение референдума в мае, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США и Украина обсуждали проведение референдума в мае, пишут СМИ
США и Киев обсуждали проведение референдума о соглашении по урегулированию конфликта и выборов на Украине в мае, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:51:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254395_0:22:1175:683_1920x0_80_0_0_4ec496b0c259a8da3e4e001e3970b6d1.jpg
США и Украина обсуждали проведение референдума в мае, пишут СМИ
Reuters: США и Украина обсуждали проведение референдума по урегулированию в мае