Украина требует гарантий безопасности от США, пишут СМИ
Украина требует гарантий безопасности от США, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Украина требует гарантий безопасности от США, пишут СМИ
Киев отказывается идти на соглашение по мирному урегулированию с Россией до заключения гарантий безопасности от США и других стран, сообщил Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 07.02.2026
Украина требует гарантий безопасности от США, пишут СМИ
Reuters: Украина требует гарантий безопасности от США до заключения соглашения