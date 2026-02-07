Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудник украинского военкомата ударил женщину, после чего та сорвала с него камеру, конфликт произошел в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Конфликт военкомов с гражданскими в Хмельницком. Судя по комментариям на видео, сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) ударил женщину, после чего та сорвала с него боди-камеру и выбросила ее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео насильственной мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.