Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822538.html
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины - РИА Новости, 07.02.2026
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины
Сотрудник украинского военкомата ударил женщину, после чего та сорвала с него камеру, конфликт произошел в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:40:00+03:00
2026-02-07T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071821613.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудник военкомата ударил женщину на западе Украины

В Хмельницком сотрудник военкомата ударил женщину, та сорвала с него камеру

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудник украинского военкомата ударил женщину, после чего та сорвала с него камеру, конфликт произошел в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Конфликт военкомов с гражданскими в Хмельницком. Судя по комментариям на видео, сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) ударил женщину, после чего та сорвала с него боди-камеру и выбросила ее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео насильственной мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину, чтобы мобилизовать водителя
3 февраля, 00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала