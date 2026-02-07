https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822118.html
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
США заявили переговорщикам от Киева, что ждут скорого референдума по соглашению об урегулировании конфликта и проведения выборов, утверждает агентство Рейтер со РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:34:00+03:00
2026-02-07T00:34:00+03:00
2026-02-07T00:34:00+03:00
в мире
сша
киев
абу-даби
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272884_0:41:896:545_1920x0_80_0_0_8ac03077fdc81c1497b5b72796928f82.jpg
https://ria.ru/20260207/peregovory-2072821848.html
сша
киев
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272884_58:0:838:585_1920x0_80_0_0_d26cff083effaffcb47b41bec52ef41f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, абу-даби, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Киев, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
Reuters: США ждут от Украины скорого референдума по мирному соглашению