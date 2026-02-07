В Полтавской области произошло землетрясение

https://ria.ru/20260207/ukraina-2072820740.html
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины, сообщает Главный центр специального контроля. РИА Новости, 07.02.2026
