В Полтавской области произошло землетрясение
00:12 07.02.2026 (обновлено: 00:16 07.02.2026)
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2026
В Полтавской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины, сообщает Главный центр специального контроля. РИА Новости, 07.02.2026
полтавская область, украина, в мире
Полтавская область, Украина, В мире
В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,1

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины, сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение произошло в 19.46 по местному времени (20.46 мск). Очаг залегал на глубине 9 километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море
3 февраля, 17:17
 
