"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину
08:00 07.02.2026 (обновлено: 08:02 07.02.2026)
"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину
"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину - РИА Новости, 07.02.2026
"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину
Страны Европы при поддержке Вашингтона обсуждают переброску военных контингентов на Украину — либо под видом миротворцев, либо в качестве "многонациональных сил РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:00:00+03:00
2026-02-07T08:02:00+03:00
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины, Кир Стармер
"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину

Пархалина: Европа станет "блюдом" для России и США

Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Страны Европы при поддержке Вашингтона обсуждают переброску военных контингентов на Украину — либо под видом миротворцев, либо в качестве "многонациональных сил быстрого реагирования". Осмелится ли Запад на такой шаг и к чему это приведет — в материале РИА Новости.

Мат в три хода

Газета Financial Times сообщила о многоуровневом плане реагирования "на нарушение Россией потенциального соглашения о прекращении огня". По данным издания, интенсивные переговоры на эту тему ведутся с декабря. В Киеве надеются, что войска к ним отправят не только страны ЕС, но и США.
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте прибывают на встречу "коалиции желающих" в Елисейский дворец в Париже
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте прибывают на встречу коалиции желающих в Елисейский дворец в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марк Рютте прибывают на встречу "коалиции желающих" в Елисейский дворец в Париже
Предполагается, что, если Москва возобновит боевые действия, союзники Украины отреагируют в ближайшие 24 часа. Не поможет дипломатия — в дело вступит "коалиция желающих", в которую входят несколько стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Спустя 72 часа к операции подключится армия США.
Генсек НАТО Марк Рютте не подтвердил, но и не опроверг публикацию Financial Times. Вместе с тем он подчеркнул, что войска Североатлантического альянса отправятся на Украину лишь после достижения мира между Москвой и Киевом. При этом западная миссия будет включать в себя три компонента: наземную, воздушную и морскую.
"Коалиция желающих" добились обнадеживающего прогресса по вопросу этих гарантий на встрече, состоявшейся в прошлом месяце в Париже. <…> Ряд европейских стран НАТО объявил, что по достижении соглашения направят на Украину войска. Войска — на земле, самолеты — в воздухе, корабли — в Черном море. Соединенные Штаты будут подстраховывать, другие обещали оказать поддержку иными способами. Гарантии безопасности существенны, и это имеет ключевое значение, поскольку мы знаем: чтобы договориться о прекращении этой ужасной войны, потребуется принять трудные решения", — заявил Рютте с трибуны Верховной рады.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила: "Вот эти самые некие войска, от этой самой "коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции, — вот так это надо называть. Для нас это категорически неприемлемо".
Тем не менее в Абу-Даби на полях переговоров по урегулированию конфликта стало известно, что представители Запада продолжают рассматривать размещение иностранных войск на Украине в качестве одной из мер обеспечения безопасности киевского режима. Причем это не миротворцы, а именно "многонациональные силы быстрого реагирования".
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
4 февраля, 08:00
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
4 февраля, 08:00

Европейский гамбит

Месяц назад главы Великобритании и Франции подписали с Зеленским декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщил британский премьер Кир Стармер, этот документ создал правовую основу для западных сил, которые создадут там военные базы, построят защищенные объекты для хранения оружия и техники.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Как сказано в декларации, США возьмут на себя координацию контроля за выполнением режима прекращения огня. Также сформируют специальную комиссию по реагированию на его нарушение и выявлению виновных. "Коалиция желающих" обязуется продолжить всестороннюю поддержку ВСУ. Что касается европейских войск, то они должны помочь украинской армии "восстановиться и сдержать Россию".
Но США ничего не подписали. Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, присутствовавший на встрече, только сказал, что "протоколы безопасности" в значительной степени завершены, но еще нужно решить вопрос территорий.
"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", — прокомментировала декларацию Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на женском "Форуме в большом городе" в киноконцерне "Мосфильм"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на женском Форуме в большом городе в киноконцерне Мосфильм - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на женском "Форуме в большом городе" в киноконцерне "Мосфильм"
Впрочем, для отправки войск куда бы то ни было в каждой стране требуется одобрение парламента. И к примеру, Италия, Чехия и Хорватия сразу открестились от этого, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц дипломатично заметил, что последнее слово принадлежит депутатам бундестага.
"Их не остановить". Украина готовит окружение сотен тысяч россиян
3 февраля, 08:00
"Их не остановить". Украина готовит окружение сотен тысяч россиян
3 февраля, 08:00

Безумство слабых

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что "коалицию желающих" правильнее называть "коалицией нерешительных", так как там никто не хочет брать на себя обязательства по защите не только Украины, но и самих себя. Скорее всего, эти инициативы окончатся ничем и завершат превращение европейских лидеров "в блюдо на столе России и США", так как речь идет о формировании новой системы глобальной безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
"Прежде всего: европейские войска на Украине могут появиться лишь с согласия России и после заключения мира. Не исключено, что Вашингтон предложит Москве нечто в обмен на разрешение. Но пока мы ничего подобного не видим. Кроме того, те черновики, которые просочились в СМИ, показывают, что европейцы намерены вести себя очень осторожно, постоянно оглядываясь на США", — отмечает эксперт.
Такая нерешительность объясняется тем, что Старый Свет привык жить под защитой американцев. В ЕС фактически отказались от собственных армий, а Великобритания доверила свои ядерные силы США.
Тем не менее политолог Александр Оленченко указывает: европейцы развили нездоровую активность на украинском направлении и им необходимо объяснить тяжесть возможных последствий.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
"Лучшая гарантия безопасности для Украины — невмешательство в российско-украинские отношения. Если же европейские войска появятся под Киевом, то даже после подписания мира это будет значить, что Запад готовится к войне с Россией. В этих условиях ни о какой разрядке речи быть не может", — подчеркивает эксперт.
В то же время он полагает, что Москва доступно и последовательно доводит свою точку зрения до руководителей западных стран, поэтому в конце концов они откажутся от дальнейшего погружения в украинскую авантюру.
 
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины, Кир Стармер
 
 
