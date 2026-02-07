Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Страны Европы при поддержке Вашингтона обсуждают переброску военных контингентов на Украину — либо под видом миротворцев, либо в качестве "многонациональных сил быстрого реагирования". Осмелится ли Запад на такой шаг и к чему это приведет — в материале РИА Новости.

Мат в три хода

Газета Financial Times сообщила о многоуровневом плане реагирования "на нарушение Россией потенциального соглашения о прекращении огня". По данным издания, интенсивные переговоры на эту тему ведутся с декабря. В Киеве надеются, что войска к ним отправят не только страны ЕС, но и США.

Предполагается, что, если Москва возобновит боевые действия, союзники Украины отреагируют в ближайшие 24 часа. Не поможет дипломатия — в дело вступит "коалиция желающих", в которую входят несколько стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Спустя 72 часа к операции подключится армия США.

Генсек НАТО Марк Рютте не подтвердил, но и не опроверг публикацию Financial Times. Вместе с тем он подчеркнул, что войска Североатлантического альянса отправятся на Украину лишь после достижения мира между Москвой и Киевом. При этом западная миссия будет включать в себя три компонента: наземную, воздушную и морскую.

"Коалиция желающих" добились обнадеживающего прогресса по вопросу этих гарантий на встрече, состоявшейся в прошлом месяце в Париже. <…> Ряд европейских стран НАТО объявил, что по достижении соглашения направят на Украину войска. Войска — на земле, самолеты — в воздухе, корабли — в Черном море. Соединенные Штаты будут подстраховывать, другие обещали оказать поддержку иными способами. Гарантии безопасности существенны, и это имеет ключевое значение, поскольку мы знаем: чтобы договориться о прекращении этой ужасной войны, потребуется принять трудные решения", — заявил Рютте с трибуны Верховной рады.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила: "Вот эти самые некие войска, от этой самой "коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции, — вот так это надо называть. Для нас это категорически неприемлемо".

Тем не менее в Абу-Даби на полях переговоров по урегулированию конфликта стало известно, что представители Запада продолжают рассматривать размещение иностранных войск на Украине в качестве одной из мер обеспечения безопасности киевского режима. Причем это не миротворцы, а именно "многонациональные силы быстрого реагирования".

Европейский гамбит

Месяц назад главы Великобритании и Франции подписали с Зеленским декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщил британский премьер Кир Стармер, этот документ создал правовую основу для западных сил, которые создадут там военные базы, построят защищенные объекты для хранения оружия и техники.

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне © AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

Как сказано в декларации, США возьмут на себя координацию контроля за выполнением режима прекращения огня. Также сформируют специальную комиссию по реагированию на его нарушение и выявлению виновных. "Коалиция желающих" обязуется продолжить всестороннюю поддержку ВСУ. Что касается европейских войск, то они должны помочь украинской армии "восстановиться и сдержать Россию".

Но США ничего не подписали. Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, присутствовавший на встрече, только сказал, что "протоколы безопасности" в значительной степени завершены, но еще нужно решить вопрос территорий.

"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", — прокомментировала декларацию Захарова.

Впрочем, для отправки войск куда бы то ни было в каждой стране требуется одобрение парламента. И к примеру, Италия, Чехия и Хорватия сразу открестились от этого, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц дипломатично заметил, что последнее слово принадлежит депутатам бундестага.

Безумство слабых

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что "коалицию желающих" правильнее называть "коалицией нерешительных", так как там никто не хочет брать на себя обязательства по защите не только Украины, но и самих себя. Скорее всего, эти инициативы окончатся ничем и завершат превращение европейских лидеров "в блюдо на столе России и США", так как речь идет о формировании новой системы глобальной безопасности.

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе © REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

"Прежде всего: европейские войска на Украине могут появиться лишь с согласия России и после заключения мира. Не исключено, что Вашингтон предложит Москве нечто в обмен на разрешение. Но пока мы ничего подобного не видим. Кроме того, те черновики, которые просочились в СМИ, показывают, что европейцы намерены вести себя очень осторожно, постоянно оглядываясь на США", — отмечает эксперт.

Такая нерешительность объясняется тем, что Старый Свет привык жить под защитой американцев. В ЕС фактически отказались от собственных армий, а Великобритания доверила свои ядерные силы США.

Тем не менее политолог Александр Оленченко указывает: европейцы развили нездоровую активность на украинском направлении и им необходимо объяснить тяжесть возможных последствий.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и ЕС в Брюсселе

"Лучшая гарантия безопасности для Украины — невмешательство в российско-украинские отношения. Если же европейские войска появятся под Киевом, то даже после подписания мира это будет значить, что Запад готовится к войне с Россией. В этих условиях ни о какой разрядке речи быть не может", — подчеркивает эксперт.