Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:58:00+03:00
2026-02-07T20:58:00+03:00
2026-02-07T20:58:00+03:00
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану после нападения
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что в Уфе
задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов.
"Меры руководством уже предприняты... Взяты под усиленную охрану все общежития, уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется", - сказал Павлов.
По словам ректора, суббота в этом вузе – рабочий день, поэтому все руководство университета находилось на своих местах в момент происшествия и сразу же выехало в общежитие.
Ранее Павлов рассказал, что при нападении в общежитии пострадали четверо студентов из Индии
, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.
В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что в результате нападения на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший - 15-летний подросток.