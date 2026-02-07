Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану

Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

"Меры руководством уже предприняты... Взяты под усиленную охрану все общежития, уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется", - сказал Павлов.

По словам ректора, суббота в этом вузе – рабочий день, поэтому все руководство университета находилось на своих местах в момент происшествия и сразу же выехало в общежитие.

Ранее Павлов рассказал, что при нападении в общежитии пострадали четверо студентов из Индии , двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.