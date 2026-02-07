Рейтинг@Mail.ru
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ufa-2072934888.html
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану - РИА Новости, 07.02.2026
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану
Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:58:00+03:00
2026-02-07T20:58:00+03:00
происшествия
уфа
индия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072917382_0:61:1234:755_1920x0_80_0_0_42995e0cd1abb91fb29ad04b633eba1e.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072922842.html
уфа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072917382_0:0:1225:919_1920x0_80_0_0_5a687cb863196bd33830b3257b5c1c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, индия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Индия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану

Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану после нападения

© РИА Новости / Рамиля Салихова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.
В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов.
"Меры руководством уже предприняты... Взяты под усиленную охрану все общежития, уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется", - сказал Павлов.
По словам ректора, суббота в этом вузе – рабочий день, поэтому все руководство университета находилось на своих местах в момент происшествия и сразу же выехало в общежитие.
Ранее Павлов рассказал, что при нападении в общежитии пострадали четверо студентов из Индии, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.
В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что в результате нападения на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший - 15-летний подросток.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе
Вчера, 18:55
 
ПроисшествияУфаИндияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала