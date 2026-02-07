Рейтинг@Mail.ru
20:18 07.02.2026
Сотрудники консульства Индии направились в Уфу
Сотрудники консульства Индии направились в Уфу
Сотрудники консульства Индии в Казани направляются в Уфу, чтобы помочь пострадавшим при нападении в общежитии студентам, сообщили в посольстве Индии в России. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:18:00+03:00
2026-02-07T20:18:00+03:00
в мире
уфа
индия
казань
ирина волк
уфа
индия
казань
в мире, уфа, индия, казань, ирина волк
В мире, Уфа, Индия, Казань, Ирина Волк
Сотрудники консульства Индии направились в Уфу

Сотрудники консульства Индии направились в Уфу из Казани

© РИА Новости / Рамиля Салихова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники консульства Индии в Казани направляются в Уфу, чтобы помочь пострадавшим при нападении в общежитии студентам, сообщили в посольстве Индии в России.
Уфе произошел печальный инцидент с нападением. Несколько человек пострадали, в том числе четверо индийских студентов. Посольство поддерживает связь с властями, а сотрудники консульства в Казани находятся на пути в Уфу, чтобы оказать помощь пострадавшим студентам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе
В миреУфаИндияКазаньИрина Волк
 
 
