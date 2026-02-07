Рейтинг@Mail.ru
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе
19:10 07.02.2026
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти региона связались с родными иностранных студентов, пострадавших при нападении на общежитие в Уфе, и готовы... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия, россия, уфа, радий хабиров
Происшествия, Россия, Уфа, Радий Хабиров
Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после ЧП в Уфе

Власти Башкирии связались с родными иностранных студентов после нападения в Уфе

Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Автомобили сотрудников полиции у общежития в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
УФА, 7 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти региона связались с родными иностранных студентов, пострадавших при нападении на общежитие в Уфе, и готовы содействовать при прилёте в Россию.
"С родственниками пострадавших связались, сообщили о произошедшим. Окажем содействие в их прилёте в Россию в случае необходимости", - прокомментировал Хабиров в своём Telegram-канале ситуацию в общежитии БГМУ, где произошло нападение на иностранных студентов.
Он отметил, что вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи находится на его личном контролем.
"Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций", - добавил глава региона.
