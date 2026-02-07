https://ria.ru/20260207/ufa-2072923404.html
Жизни индийских студентов, пострадавших при ЧП в Уфе, ничего не угрожает
Жизни индийских студентов, пострадавших при ЧП в Уфе, ничего не угрожает - РИА Новости, 07.02.2026
Жизни индийских студентов, пострадавших при ЧП в Уфе, ничего не угрожает
Жизни пострадавших при нападении в общежитии вуза в Уфе индийских студентов ничего не угрожает, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное... РИА Новости, 07.02.2026
Жизни индийских студентов, пострадавших при ЧП в Уфе, ничего не угрожает
Жизни пострадавших при нападении в Уфе индийских студентов ничто не угрожает