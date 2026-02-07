Жизни индийских студентов, пострадавших при ЧП в Уфе, ничего не угрожает

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Жизни пострадавших при нападении в общежитии вуза в Уфе индийских студентов ничего не угрожает, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.