https://ria.ru/20260207/ufa-2072922842.html
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 07.02.2026
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе
Прокуратура Башкирии опубликовала кадры, снятые на месте ЧП в общежитии местного медуниверситета, на них видно разбитое стекло в пластиковой двери в фойе, также РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:55:00+03:00
2026-02-07T18:55:00+03:00
2026-02-07T18:55:00+03:00
происшествия
уфа
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072921955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aebedfbd22d2f84a6d950afd611779c3.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072902121.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072921955_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7911d94428376b10b377faa2d5ae32b.jpg
Видео из общежития медуниверситета в Уфе
Заместитель прокурора республики Андрей Маркин и прокурор города Уфы Андрей Надежкин находятся на месте происшествия
2026-02-07T18:55
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе
Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета, где произошло ЧП