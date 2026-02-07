Прокуратура опубликовала видео из общежития медуниверситета в Уфе

ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Башкирии опубликовала кадры, снятые на месте ЧП в общежитии местного медуниверситета, на них видно разбитое стекло в пластиковой двери в фойе, также в помещении находятся сотрудники силовых ведомств.

Прокуратура региона опубликовала видео из здания общежития государственного медицинского университета. На кадрах видно, что в фойе находятся сотрудники силовых ведомств. Стекло в пластиковой двери, ведущей из фойе в коридор, разбито. Рамка вокруг стекла измазана чем-то красным. Рядом со входом находятся люди, похожие на экспертов-криминалистов.