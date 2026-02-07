В Уфе полиция оцепила территорию возле общежития медуниверситета после ЧП

Две небольшие улицы, ведущие к общежитию Башкирского государственного медицинского университета, где проживают в основном иностранные студенты, перекрыты, сама территория возле здания оцеплена. Также выставлены полицейские посты. Как сообщил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников полиции, в общежитии ведутся следственные действия.