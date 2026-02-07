https://ria.ru/20260207/ufa-2072922709.html
В Уфе полиция оцепила территорию возле общежития медуниверситета после ЧП
Территория возле общежития медуниверситета в Уфе, где произошло нападение, оцеплена полицией, ведутся следственные действия, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:53:00+03:00
2026-02-07T18:53:00+03:00
2026-02-07T19:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072923251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_652e57fb3fd5e371612f29ea423304f7.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072902121.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072923251_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c2b80271881dee3ea37c1b4a8f6e3cef.jpg
Обстановка у общежития Башкирского государственного университета в Уфе
Обстановка у общежития Башкирского государственного университета в Уфе
2026-02-07T18:53
PT0M29S
УФА, 7 фев - РИА Новости. Территория возле общежития медуниверситета в Уфе, где произошло нападение, оцеплена полицией, ведутся следственные действия, передаёт корреспондент РИА Новости.
Две небольшие улицы, ведущие к общежитию Башкирского государственного медицинского университета, где проживают в основном иностранные студенты, перекрыты, сама территория возле здания оцеплена. Также выставлены полицейские посты. Как сообщил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников полиции, в общежитии ведутся следственные действия.
В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что шесть человек пострадали в результате нападения на общежитие вуза в Уфе
. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший - 15-летний подросток.