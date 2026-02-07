Рейтинг@Mail.ru
В Уфе полиция оцепила территорию возле общежития медуниверситета после ЧП
18:53 07.02.2026 (обновлено: 19:01 07.02.2026)
В Уфе полиция оцепила территорию возле общежития медуниверситета после ЧП
Территория возле общежития медуниверситета в Уфе, где произошло нападение, оцеплена полицией, ведутся следственные действия, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
уфа
уфа
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
УФА, 7 фев - РИА Новости. Территория возле общежития медуниверситета в Уфе, где произошло нападение, оцеплена полицией, ведутся следственные действия, передаёт корреспондент РИА Новости.
Две небольшие улицы, ведущие к общежитию Башкирского государственного медицинского университета, где проживают в основном иностранные студенты, перекрыты, сама территория возле здания оцеплена. Также выставлены полицейские посты. Как сообщил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников полиции, в общежитии ведутся следственные действия.
В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что шесть человек пострадали в результате нападения на общежитие вуза в Уфе. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший - 15-летний подросток.
