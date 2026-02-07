Рейтинг@Mail.ru
В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии
17:44 07.02.2026 (обновлено: 18:09 07.02.2026)
В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии
В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии - РИА Новости, 07.02.2026
В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии
Руководство медуниверситета в Уфе находится на месте ЧП в общежитии, ситуация под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирского государственного... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:44:00+03:00
2026-02-07T18:09:00+03:00
происшествия, уфа, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии

Руководство БГМУ: ситуация в общежитии находится под контролем после нападения

Вход в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Вход в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Рамиля Салихова
Перейти в медиабанк
Вход в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, где мужчина ранил четверых студентов и полицейского
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Руководство медуниверситета в Уфе находится на месте ЧП в общежитии, ситуация под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирского государственного медицинского университета.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ректор и профильные руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего. Ситуация в университете находится под контролем, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов", - рассказали в вузе.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
ПроисшествияУфаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
