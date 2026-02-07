В Уфе руководство медуниверситета находится на месте ЧП в общежитии

ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Руководство медуниверситета в Уфе находится на месте ЧП в общежитии, ситуация под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирского государственного медицинского университета.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ректор и профильные руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего. Ситуация в университете находится под контролем, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов", - рассказали в вузе.