В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
16:57 07.02.2026 (обновлено: 18:09 07.02.2026)
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
Жизни сотрудников полиции, пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.02.2026
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе

Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
Сотрудники полиции у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жизни сотрудников полиции, пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По уточненным данным пострадали двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - написала Волк в канале на платформе MAX.
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
