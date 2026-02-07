https://ria.ru/20260207/ufa-2072909055.html
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
В МВД рассказали о сотрудниках полиции, пострадавших при нападении в Уфе
Жизни сотрудников полиции, пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.02.2026
уфа
