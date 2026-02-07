Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
16:10 07.02.2026 (обновлено: 19:19 07.02.2026)
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе

Напавшим на студентов и полицейских в Уфе оказался 15-летний подросток

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Напавшим на студентов и полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе оказался 15-летний подросток, сообщили РИА Новости в СК России.
«
"При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении", — сказал собеседник агентства.
Предварительно, всего пострадали шесть человек, среди них четверо индийских студентов. Власти региона связались с их родственниками и пообещали помочь с приездом в Россию при необходимости. Злоумышленника госпитализировали в детскую больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело, задержанного подозревают в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Башкирская прокуратура организовала проверку.
Как пишет Mash, ЧП произошло в общежитии БГМУ на улице Репина, где живут иностранцы. Нападавший ворвался в здание с ножом, разгромил целый этаж, поджигал петарды и пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты.
В Бугуруслане воспитательница детсада обезвредила мужчину с ножом
5 февраля, 12:53
